Kamer nerveus om verbouwing Binnenhof, later meer duidelijkheid

Binnenland

Partijen in de Tweede Kamer zijn nerveus over de renovatie van het Binnenhof, die weer vertraging dreigt op te lopen. Enkele weken geleden bleek uit opgevraagde stukken dat de verbouwing mogelijk pas in 2030 klaar is, terwijl in eerste instantie nog werd gedacht aan 2026. Later werd al rekening gehouden met 2028. Partijen wilden dinsdagavond in een debat duidelijkheid van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting), maar het lukte haar niet alle onzekerheid weg te nemen.