Bosma leest kritische passage in afscheidsbrief Helder niet voor

Ze vindt het opmerkelijk dat het kabinet aan de andere kant wel voorstander is van een taakstrafverbod bij geweld tegen diezelfde hulpverleners, valt te lezen in de door Helder aangeleverde originele tekst. „Meer en hogere straffen, maar geen geld voor het gevangeniswezen dat al bijna kapot bezuinigd is”, had ze verder willen opmerken.

„Er staan goede voornemens in het Hoofdlijnenakkoord, maar daar zal het bij blijven”, las Bosma de woorden van Helder voor. De daaropvolgende toelichting liet hij achterwege.

Helder zat jarenlang in de Kamer voor PVV en maakte bij de afgelopen verkiezingen de overstap naar BBB. Vorige maand kondigde ze onverwacht haar vertrek aan. Helder sprak van „onoverbrugbare meningsverschillen” met Caroline van der Plas en verweet de partijleider dat ze niet genoeg inspraak had bij de onderhandelingen over het coalitieakkoord.

De woordvoerder van Bosma heeft nog niet gereageerd op vragen hierover. Helder spreekt achteraf van een „onaangename verrassing” en zegt geen idee te hebben waarom haar toespraak niet volledig is voorgelezen.