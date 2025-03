Omtzigt: oprekken EU-begrotingsregels voor defensie onverstandig

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde dinsdag voor dat lidstaten ruimte krijgen om defensie-uitgaven te doen die niet meetellen bij hun maximale begrotingstekort. Dat zou de komende vier jaar 650 miljard euro aan uitgaven beschikbaar kunnen maken. Daarnaast wil Von der Leyen 150 miljard euro aan leningen doen voor defensie-aankopen van lidstaten.

Op de vraag of premier Dick Schoof toestemming krijgt van coalitiepartij NSC om dit plan te steunen, ging Omtzigt niet direct in. Hij zei dat de EU in principe niet over defensie-uitgaven gaat, en wil eerst plannen maken om te bepalen waar het defensiegeld precies voor nodig is. Volgens Omtzigt heeft Von der Leyen het nu over financiën omdat de EU-landen het niet eens kunnen worden over een geopolitieke koers.

Over de 150 miljard aan leningen is Omtzigt nog minder te spreken. „Dat is een overbodige vraag bij mij, wat ik daarvan vind.”