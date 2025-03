Chocolademaker Lindt denkt aan ingreep om heffingen te omzeilen

Lindt & Sprüngli is een Zwitsers bedrijf, maar heeft ook fabrieken in de Verenigde Staten. Het dilemma waarmee de onderneming te maken heeft, houdt meer bedrijven bezig. De Duitse banden- en auto-onderdelenfabrikant Continental AG, die fabrieken in Mexico heeft, liet dinsdag weten de situatie rond de tarieven en hun impact op de sector „in de gaten te houden”. „We zijn in gesprek met al onze klanten. We kunnen nog niet zeggen of deze tariefkwestie zou kunnen leiden tot het verplaatsen van productielijnen.”