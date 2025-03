Zelensky wil ruzie met Trump bijleggen

Oekraïne is klaar om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te komen om duurzame vrede dichterbij te brengen, aldus Zelensky. Een bezoek van de Oekraïense president aan het Witte Huis ontaardde vrijdag in een verhitte discussie, waarna Trump hem de deur wees. De Verenigde Staten schortten in de nacht van maandag op dinsdag de militaire hulp aan Oekraïne op. Europese leiders proberen te bemiddelen en drongen er bij Zelensky op aan de verstandhouding met Trump te herstellen.

Als eerste mogelijke stappen om tot vrede te komen noemt Zelensky de vrijlating van gevangenen en een wapenstilstand in de lucht en op zee. Zo zouden er geen aanvallen meer mogelijk zijn op energie-installaties en burgerdoelen. Frankrijk opperde zondag zo’n proefbestand van een maand. Dat zou moeten aantonen of Rusland überhaupt werkelijk over het beëindigen van de oorlog wil praten, al uitte onder andere het Verenigd Koninkrijk meteen bedenkingen.

Zelensky verwijst ook naar zijn gesprek met Trump, dat volledig uit de hand liep. „Onze ontmoeting verliep niet zoals het had moeten gaan. Het is betreurenswaardig dat het zo is gegaan. Het is tijd om het recht te zetten. We willen dat toekomstige samenwerking en communicatie constructief zijn.”

Trump en Zelensky kregen met name ruzie omdat de laatste bleef benadrukken dat Rusland onbetrouwbaar is en Oekraïne veiligheidsgaranties nodig heeft voor het vrede kan sluiten - ook van de VS. Ditmaal rept hij niet van zulke garanties.

Zelensky zou in het Witte Huis eigenlijk een overeenkomst beklinken over toegang van de VS tot zeldzame delfstoffen in Oekraïne. Dat akkoord kwam er door de aanvaring niet, maar „Oekraïne staat klaar om het op ieder moment en in iedere handzame vorm te tekenen”, verzekert Zelensky. „We zien deze overeenkomst als een stap naar grotere veiligheid en solide veiligheidsgaranties, en ik hoop echt dat het effectief zal werken.” Trump hield Zelensky steeds voor dat het grondstoffenakkoord al neerkomt op een Amerikaanse veiligheidsgarantie, omdat Rusland het wel uit zijn hoofd zou laten om Oekraïne aan te vallen als de VS daar bodemschatten winnen.