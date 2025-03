FT: Oekraïne over 2 à 3 maanden door Amerikaanse voorraden heen

De Britse zakenkrant en de Europese nieuwssite krijgen echter ook nadrukkelijk te horen dat het Oekraïense front niet zal instorten. „Het wordt geen totale instorting, maar we zullen gedwongen zijn uit sommige gebieden sneller terug te trekken”, tekent de FT op.

De hulp is tot dusver enkel opgeschort „en laat dus hopen op hervatting”, zegt een hoge Oekraïense bron tegen Politico. De VS zetten duimschroefdiplomatie in, maar breken nog niet met Oekraïne. „Ten tweede is het heel pijnlijk, maar niet fataal: het zal niet uitmonden in een nederlaag. Ten derde ben ik ervan overtuigd dat er een oplossingsformule wordt gevonden met de nieuwe Amerikaanse regering.”