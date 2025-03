Kamer: Pas op de plaats bij gebruik hogere ondergrens stikstof

Wiersma wil de ondergrens verhogen van 0,005 mol stikstofneerslag naar 1 mol. Een gevolg daarvan zou zijn dat activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken geen natuurvergunning nodig hebben.

De minister gaat de Raad van State advies vragen over de verhoging. Bij een positief advies wil Wiersma de hogere ondergrens zo snel mogelijk invoeren en inbrengen in een rechtszaak. Als de bestuursrechter een ondergrens van 1 mol in de uitspraak die volgt niet van tafel veegt, is er definitieve juridische zekerheid.

Een Kamermeerderheid vroeg eerder om de hogere grens te gaan hanteren onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State. Nu gaat de Kamer echter een stap verder. Wiersma moet de nieuwe ondergrens pas hanteren als deze standhoudt bij de rechter, staat in een motie die dinsdag werd aanvaard door een meerderheid van oppositiepartijen CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP, DENK, ChristenUnie, Volt en coalitiepartij VVD. Volgens de minister moet er rekening worden gehouden met een termijn van een tot anderhalf jaar voordat er een eindoordeel ligt.

BBB-leider Caroline van der Plas keerde zich vorige week in een interview met het Reformatorisch Dagblad tegen de motie. „Deze motie gaat ervoor zorgen dat er gaat worden gehandhaafd tegen PAS-melders”, aldus Van der Plas

Een motie om de rekenkundige ondergrens gelijktijdig gepaard te laten gaan met een plan waarin de vermindering van stikstofuitstoot „stevig geborgd is” werd eveneens aangenomen.