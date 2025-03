OM wil verlenging tbs voor man die Sybine Jansons doodde

Dit bleek dinsdag op een zitting over de verlenging van de maatregel bij de rechtbank in Utrecht. C. was niet fysiek aanwezig, maar kon de zitting volgen via een videoverbinding met de kliniek waar hij verblijft.

Sybine Jansons verdween op 19 januari 1999 in de buurt van haar woonplaats Maarn in de provincie Utrecht. Haar lichaam werd ruim een maand later teruggevonden in een vaart bij Breukelen. C. kwam in beeld als verdachte nadat hij was opgepakt voor twee gewelddadige verkrachtingen, gepleegd in de zomer van dat jaar. Hij was al eerder veroordeeld voor ernstige zedendelicten. Hij kreeg voor de doodslag op de tiener en voor de verkrachtingen achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Familie van Sybine woonde de zitting dinsdag bij.

C. zei dat hij „enorm wordt tegengewerkt om vooruit te komen”. Hij verblijft op een afdeling waar uitbehandelde tbs’ers verblijven. Volgens de deskundigen is qua behandeling alles geprobeerd, maar blijft het perspectief voor C. somber. C. gaf aan dat hij, als de rechtbank de gevraagde tbs-verlenging toewijst, niet meer wil leven. Hij heeft zich aangemeld voor een centrum voor euthanasie, zei hij.

Dat er geen verbetering valt te bespeuren leidt justitie ook af uit het feit dat er aanwijzingen zijn dat C. vorig jaar plannen zou hebben gemaakt voor een ontsnapping. C. ontkent dat. Nadat hij vervolgens in afzondering werd geplaatst, ging hij enige tijd in hongerstaking. Volgens de kliniek stelt de man zich „manipulatief” op. Ook is er een incident geweest met een jonge vrouwelijke medewerker van de kliniek. Dat leidde ertoe dat de kliniek geen verlofaanvragen meer voor hem deed.

De rechtbank doet uitspraak over de gevraagde tbs-verlenging op 18 maart.