Wilders benadrukt dat relatie Oekraïne en VS moet worden hersteld

Washington heeft volgens Amerikaanse media alle militaire hulp aan Oekraïne opgeschort. Daar wilde de PVV-voorman, die enthousiast reageerde op de verkiezing van Donald Trump, niet op reageren.

Europa kan het militaire gat dat de VS zouden achterlaten helemaal niet vullen, aldus Wilders. „Als je kijkt naar de inlichtingencapaciteit, de satellietcapaciteit, de lange afstandsraketten, noem maar op. Ik kan nu twintig voorbeelden noemen, waar wij nog tien jaar niet dat gat kunnen vullen. Dus het is niet alleen in het Oekraïens belang, het is ook in het Nederlands belang, dat die relatie met de Verenigde Staten snel wordt hersteld en dat er wordt gewerkt aan vrede.”

De relatie tussen Oekraïne en de VS verslechterde eind vorige week. President Volodymyr Zelensky was bij Trump in het Witte Huis. Hij kreeg daar het verwijt onvoldoende dankbaar te zijn voor de Amerikaanse steun en dat hij meer open zou moeten staan voor vredesoverleg met de Russen.