Wall Street verder omlaag door handelsspanningen

Economie

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag verder omlaag, na de zware koersverliezen een dag eerder. De Amerikaanse president Donald Trump joeg beleggers maandag al schrik aan met zijn opmerkingen over importheffingen op producten die de Verenigde Staten binnenkomen. Dinsdag gingen de tarieven van 25 procent op goederen uit Canada en Mexico daadwerkelijk in en werd het importtarief op producten uit China verhoogd van 10 naar 20 procent. Canada en China kondigden meteen tegenmaatregelen aan in de vorm van heffingen op Amerikaanse producten. Ook Mexico zal met tegenmaatregelen komen. De handelsoorlog tussen de VS en zijn belangrijke handelspartners lijkt daarmee een feit.