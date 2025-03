Schoof noemt het slecht nieuws als VS stopt met steun Oekraïne

Volgens de premier kan Europa niet verder zonder de steun van de VS. „Op korte termijn kan Europa dat gat heel moeilijk dichten. Op de langere termijn misschien wel.” Hij zei dat het ook belangrijk is dat de trans-Atlantische relatie goed blijft.

Volgens Schoof zijn de inspanningen er nu nog op gericht om de Amerikanen betrokken te houden. „Daar moeten we in blijven investeren. We moeten samen met de Amerikanen de veiligheid in Europa blijven garanderen.” Als onderdeel daarvan, moet de ruzie tussen Trump en Zelensky snel worden beslecht. „Het is heel belangrijk dat het weer goed komt tussen die twee.”

De premier hamert erop dat ook Nederland snel meer moet investeren in defensie. Aan welk percentage van de economie hij dan denkt, zei hij niet.