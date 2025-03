Groningse BBB-gedeputeerde Emmens niet in nieuw college

Emmens, die onder meer landbouw in zijn portefeuille had, zag de afgelopen weken dat zijn plek in het bestuur te weinig oplevert voor Groningen. „Want na 1,5 jaar van zorgvuldig opgestelde visies en plannen stagneert de voortgang nu. Ik heb besloten de nieuwe coalitie niet in de weg te zitten en trouw te blijven aan mijzelf”, zei hij dinsdag. " Als ik elk woord moet afwegen en er voortdurend een politiek vergrootglas op mij ligt, wordt het voor mij onmogelijk om beleid op een authentieke manier vorm te geven en uit te voeren.”

Toen hij aantrad in juli 2023, nam Emmens tegenover kritische Statenleden „expliciet afstand” van samenzweringsachtige tweets die hij een like had gegeven en bood hij excuses aan. Die tweets zaaiden twijfel over coronavaccinaties, mondkapjes en de klimaatcrisis. Van de 43 Statenleden stemden 25 voor en 18 tegen zijn komst als gedeputeerde.

Vorig jaar mei haalde hij na ophef de aanduiding ‘interessant’ weg bij een bericht waarin boerenorganisaties werden beticht van hoogverraad. En vorige maand gaven zeven partijen aan dat zij Emmens niet langer de juiste bestuurder vinden om de plannen voor het landelijk gebied verder uit te voeren, omdat hij feitelijk onjuiste informatie zou verspreiden. Zijn uitspraak het een „zegen” te vinden dat het kabinet het ‘stikstoffonds’ heeft geschrapt, was erg slecht gevallen.

Emmens is trots op „geweldige resultaten” als het realiseren van het gebiedsproces Toekomst Landelijk Gebied, de economische visie, de subsidie voor Groningen Airport Eelde en het bijeenbrengen van natuur- en landbouworganisaties. Hij zegt ook begrip te hebben voor de weerstand die hij als „belichaming van verandering” heeft opgeroepen.

De coalitie van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang viel in september na onenigheid over een windpark. Momenteel proberen BBB en PvdA een nieuwe coalitie te vormen met de VVD en GroenLinks. PvdA-gedeputeerde Tjeerd van Dekken gaf onlangs al aan niet door te gaan in het nieuwe college. Hij kiest er na zes jaar „om het stokje over te dragen”. Alleen de partijloze gedeputeerde Susan Top, die was voorgedragen door de BBB, zou daar nog plaats in kunnen nemen.