Zwanger parlementslid krijgt beroerte bij rel in parlement Servië

Buitenland

Bij een gewelddadige rel in het Servische parlement heeft een hoogzwangere parlementariër een beroerte gehad toen rook- en traangasbommen werden gegooid door leden van de oppositie. Volgens parlementsvoorzitter Ana Brnabic is parlementslid Jasmina Obradovic ernstig gewond geraakt en „we doen alles om haar leven en dat van haar baby te redden”. Er is naast haar nog een parlementariër gewond geraakt in de schermutselingen.