Raad van State tegen kabinet: maak snel duidelijke klimaatkeuzes

De raad komt met zijn advies naar aanleiding van het zogeheten Klimaatplan voor de periode 2025-2035. Daarin schetst het kabinet hoe het de komende jaren aan klimaatdoelen wil werken. Iedere vijf jaar moet het kabinet zo’n update geven.

Het plan is volgens de raad nog te vrijblijvend. „Duidelijke, richtinggevende keuzes worden er niet in gemaakt.” De raad vindt dat het kabinet vooral helder moet maken wat voor economie het wil hebben en hoe dat past binnen de beperkte ruimte van Nederland. Hier had het adviesorgaan eerder al om gevraagd, maar tot dusver is het van zo’n ‘structuuranalyse’ niet gekomen.

Verder pleit de afdeling Advisering ervoor om de positie van klimaatminister Sophie Hermans binnen het kabinet te versterken, zodat klimaat als thema niet ondergesneeuwd raakt in de besluitvorming. Bepaalde wetten zouden bijvoorbeeld alleen kunnen worden ingevoerd met de goedkeuring en medeondertekening van de klimaatminister. Ook zou de klimaatminister medeverantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor uitgaven van ministeries die ook aan het klimaat raken.

Ook denkt de raad dat het kabinet zichzelf een extra deadline moet opleggen voor 2040. Het kabinet wil in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en klimaatneutraal zijn in 2050. Vicepresident Thom de Graaf vreest geen rechtszaken vergelijkbaar met de recente Greenpeace-zaak, waarin het kabinet werd opgedragen zich te houden aan zijn eigen stikstofdoelen. „Het is als kabinet belangrijk om druk op jezelf te zetten”, zei hij tijdens een persgesprek.

De Graaf benadrukte dat de raad niet alleen maar kritisch is op het Klimaatplan. Zo is hij positief over de nadruk op groene groei, waarmee verdienvermogen en verduurzaming samengaan. Ook het eerlijk verdelen van de kosten kan op instemming van de raad rekenen.