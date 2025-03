Oekraïners in Nederland vertrouwen op hulp vanuit Europa

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump komt na de ruzie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een paar dagen geleden. „De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, er verandert veel. Maar voor nu lijkt het erop dat Trump Oekraïne niet wil helpen en Trump het land opgeeft”, zegt Tomashchuk.

Wat de gevolgen op korte en langere termijn zullen zijn, is volgens hem moeilijk in te schatten. Oekraïne zal het gebrek aan Amerikaanse wapens enkele maanden tot een half jaar kunnen opvangen, denkt Tomashchuk. „Er zijn voorraden, maar als de pauze langer duurt raken die op. Het hangt af van de hevigheid van de gevechten aan het front. Als die zwaar zijn, droogt het eerder op en wordt het voor Rusland makkelijker om delen van Oekraïne in te nemen.”

Tomashchuk houdt vertrouwen in een goede afloop. „Ik heb vertrouwen in hulp vanuit Europa. Europa kan sterker zijn dan de VS en Rusland”, besluit hij.