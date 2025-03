Oekraïne krijgt nog wel informatie van VS, zeggen bronnen in Kyiv

„Oekraïense diensten hebben nog geen veranderingen gemerkt”, zegt een bron uit Oekraïense veiligheidskringen tegen het Oekraïense persbureau RBC. „Alles is zoals het was.” Een andere ingewijde wijst erop dat inlichtingensamenwerking via heel andere kanalen loopt en betwijfelt daarom of de hulpstop die uitwisseling überhaupt zal raken. De VS geven niet alleen inlichtingen aan bondgenoten, maar krijgen ook weer informatie terug.

Zonder met name Amerikaanse informatie over bijvoorbeeld plannen van het Kremlin of de precieze locatie van Russische militairen en materieel of andere doelen vecht Oekraïne geblinddoekt, waarschuwen deskundigen.