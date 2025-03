Boa Marga Minco en pumps Nelleke Noordervliet op Boekenbal-expo

Binnenland

De verenboa en de pumps waarmee respectievelijk schrijfster Marga Minco en collega Nelleke Noordervliet op het jaarlijkse Boekenbal verschenen, zijn vanaf volgende week woensdag te zien in het Literatuurmuseum in Den Haag. Daar opent dan een tentoonstelling over negentig jaar Boekenweek, het evenement dat traditioneel wordt geopend met het Boekenbal in Amsterdam.