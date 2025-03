Vattenfall overweegt warmtenetten te verkopen

Vattenfall houdt ook de toekomst van zijn warmtenetten in thuisland Zweden en het Verenigd Koninkrijk tegen het licht. Eerder verkocht het concern zijn warmtebedrijf in Berlijn aan de lokale deelstaatregering.

Warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd, vervoeren warmte die vrijkomt bij processen in de industrie of de afvalverbranding voor de verwarming van huizen of bedrijfspanden. De kosten voor dit alternatief voor verwarming met aardgas zijn relatief hoog. Tegelijkertijd stoken klanten sinds de energiecrisis minder om hun rekening betaalbaar te houden. Vattenfall zei eerder dat dit voor grote financiële druk zorgt op zijn warmtenetten.

In Nederland is Vattenfall vorig jaar gestopt met de aanleg van nieuwe warmtenetten, omdat daarop grote verliezen zouden dreigen. Toch vindt directeur Ahmed Abdisalaam van Vattenfall Warmte dat stadsverwarming in Nederland een toekomst heeft.

Vattenfall levert stadswarmte aan het equivalent van 550.000 huishoudens in Europa, waarvan 280.000 huishoudens in Nederland. Het Nederlandse onderdeel voor stadswarmte van Vattenfall is goed voor ongeveer 500 banen.

Hoeveel tijd Vattenfall nodig heeft voor het onderzoek van de toekomstmogelijkheden voor stadswarmte is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van het bedrijf in Nederland zegt dat na deze evaluatie ook alles kan blijven zoals het nu is. In de tussentijd blijft Vattenfall klanten warmte leveren.