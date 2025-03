Nederlander in Oekraïne: Europa, doe wat!

Dat de Amerikaanse president Donald Trump de militaire hulp aan Oekraïne heeft opgeschort, noemt Wouda „idiotie”. „Maar je kunt er niks aan doen. Die man in Amerika is gek. Mensen lachen hem hier uit en je ziet ook allemaal cartoons erover.” Volgens hem zien de Oekraïners Trump als „een verlengstuk van Poetin”. „Hij is net een klein kind dat zijn zin niet krijgt”, waarmee hij doelt op de ruzie tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Washington en de niet ondertekende mineralendeal.

„Europa wordt nu gedwongen meer zelf te gaan doen”, zegt Wouda. Dat is iets wat de Oekraïners graag al veel eerder hadden gezien.

De Nederlander is voorzitter van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne. Daarvoor komt hij geregeld nog naar Nederland. Volgens hem gaat het leven gewoon door in Kyiv en zijn mensen gewend geraakt aan de oorlog. Teruggaan naar Nederland is voor Wouda en zijn gezin geen optie. „Je bent ingesteld op de oorlog.”