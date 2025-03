Rusland vindt pauze wapenleveranties beste bijdrage aan vrede

De Amerikaanse regering heeft maandag laten weten dat de leveranties voorlopig worden stopgezet. Zo zouden in de nacht van maandag op dinsdag alle leveranties al zijn tegengehouden of gestopt. Het gaat volgens The New York Times om wapentuig ter waarde van honderden miljoenen dollars.

President Donald Trump betoogt al lange tijd dat hij de oorlog in Oekraïne zinloos bloedvergieten vindt waar de VS niets mee te maken zouden moeten hebben. Zijn voorganger Joe Biden heeft Oekraïne juist bewapend en van veel hulp voorzien.

Het Congres heeft sinds februari 2022 voor omgerekend meer dan 165 miljard euro aan hulp goedgekeurd, maar dat is niet allemaal voor directe militaire hulp aan Oekraïne bestemd. Trump vindt dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ondankbaar is voor de Amerikaanse steun en zou moeten meewerken aan een compromis met Rusland, waarbij Oekraïne ook grondgebied zou moeten afstaan.