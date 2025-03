VVD’er Yeşilgöz noemt stoppen hulp aan Oekraïne ‘heel serieus’

Over extra hulp voor Oekraïne waar GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren op aandringen, wil ze nog niet ingaan. Ze wil eerst een debat met het kabinet hierover afwachten. De Kamer spreekt woensdag met premier Dick Schoof over Oekraïne.

Je moet weten waar behoefte aan is als je iets extra’s wilt geven, aldus Yeşilgöz. Daar moet het kabinet volgens haar eerst antwoord op geven. Schoof sprak zondag in Londen met Europese collega’s en de top van de NAVO en EU over de situatie in Oekraïne.

Die situatie is acuut geworden door de verslechterde relatie tussen Washington en Kyiv. Een bezoek van president Volodymyr Zelensky aan president Donald Trump liep vrijdag volledig uit de hand. Dinsdag melden Amerikaanse media dat de VS de militaire hulp aan Oekraïne opschorten.