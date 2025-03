Hongaarse buitenlandminister spreekt met collega VS in Washington

Buitenland

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijarto spreekt dinsdag in Washington met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Het gesprek is om 17.00 uur onze tijd. De ontmoeting is kort nadat het Witte Huis had gemeld dat president Donald Trump de hulp aan Oekraïne tot nader order stillegt. Trump wil dat de oorlog snel wordt beëindigd en dat Oekraïne een compromis probeert te vinden met Rusland dat momenteel een vijfde van het Oekraïense grondgebied bezet en militair moeilijk te verslaan is.