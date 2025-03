Indirecte uitstoot Albert Heijn gedaald, doel nog ver uit zicht

De totale uitstoot door de inkoop van producten bedroeg vorig jaar 8889 kiloton. Dat was 2 procent minder dan een jaar eerder, maar 17,3 procent meer dan in 2018. Deze emissies vallen onder de zogeheten scope 3, de uitstoot binnen de gehele productie- en distributieketen van een product. Albert Heijn schrijft de stijging in vergelijking met 2018 toe aan de toename van het aantal verkochte producten.

Albert Heijn wil deze indirecte uitstoot van broeikasgassen, die 99,7 procent van de totale uitstoot van het bedrijf uitmaakt, tegen 2030 met 45 procent hebben teruggedrongen vergeleken met 2018. Tegen 2050 moet deze uitstoot netto nul zijn.

Albert Heijn benadrukt in zijn duurzaamheidsverslag dat de uitstootcijfers van vorig jaar berekend zijn met gegevens uit publieke databases. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de inspanningen van bijvoorbeeld leveranciers om de uitstoot terug te dringen. „We werken eraan om onze data elk jaar te verbeteren, zodat de uitstootcijfers onze inspanningen en de ontwikkelingen in onze ketens weerspiegelen”, stelt het bedrijf. „Hiervoor verzamelen we steeds meer data bij onze leveranciers.”

Zo meldt Albert Heijn dat sinds dit jaar een rapportageverplichting is opgenomen in de leverancierscontracten. „Om de ambitie voor 2030 van 45 procent minder uitstoot ten opzichte van 2018 te behalen, zijn goede en specifieke klimaatgegevens noodzakelijk. Bij het vaststellen van onze uitstoot geven we de voorkeur aan de specifieke gegevens van onze leveranciers”, stelt het bedrijf.

Albert Heijn heeft ook gerapporteerd over de scope 1- en scope 2-uitstoot, de directe emissies van het bedrijf, zoals de uitstoot van winkels en vrachtwagens. De doelstelling voor deze uitstoot, 50 procent reductie ten opzichte van 2018, is al behaald. De supermarktketen wil tegen 2040 deze emissies volledig hebben teruggedrongen. Vorig jaar bedroeg die reductie al bijna 90 procent.