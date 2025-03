D66-leider vindt dat Trump Oekraïners ‘mes in hun rug steekt’

Jetten vindt dat Oekraïne onmiddellijk extra hulp moet krijgen nu de Amerikaanse steun wegvalt. „De offers van Oekraïense mannen, vrouwen en kinderen zijn niet voor niets geweest. Europa en het kabinet, treuzel geen dag langer. Kom nu met extra noodsteun.”

Amerikaanse media melden dat Trump voorlopig stopt met militaire leveringen aan de regering in Kyiv. Hij kreeg vorige week ruzie in het Witte Huis met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Dat land is in de strijd tegen Rusland sterk afhankelijk van wapens uit de VS.