KNMI waarschuwt opnieuw voor dichte mist

Binnenland

In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht kan het in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend lokaal behoorlijk mistig zijn. Het KNMI heeft voor die provincies code geel afgegeven in verband met de verwachte dichte mist. Daar kan het verkeer last van hebben, omdat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter kan zijn, waarschuwt het weerinstituut.