Mercedes en BMW gaan taxi-app FreeNow mogelijk verkopen

BMW en Mercedes, toen nog onder de naam Daimler, stopten in 2019 ruim 1 miljard euro in FreeNow om te concurreren met onder meer Uber. De ondernemingen hebben beide net geen 50 procent van de app in handen. In 2022 verkochten BMW en Mercedes al het onderdeel Share Now, een platform voor het delen van auto’s.

FreeNow is beschikbaar in ruim 150 steden in negen Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. In Nederland kan de app niet worden gebruikt.