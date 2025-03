Chemours wil met ‘concrete stappen’ vertrouwen herstellen

Het is de bedoeling dat de komende jaren op zo’n 1300 locaties in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht de met PFAS vervuilde moestuinen worden opgeschoond, zodat daar zonder gezondheidsrisico’s weer groenten en fruit uit gegeten kunnen worden. Lemaire noemde de oplevering van de eerste tuin „een mijlpaal”. Ze beloofde de vier gemeenten vorig jaar dat Chemours alle kosten betaalt.

„We willen de zorgen van omwonenden adresseren en die wegnemen”, herhaalde Lemaire keer op keer. Ze benadrukte ook steeds dat Chemours de uitstoot van schadelijke stoffen „enorm” heeft teruggedrongen. „De situatie is nu heel anders dan een aantal jaar geleden. We zitten op minder dan 1 procent uitstoot in vergelijking met wat het was. We willen de 0 benaderen, daar werken we aan. We stellen alles in het werk om de zorgen, terecht of onterecht, weg te nemen.”

De directeur, die werd uitgejoeld door actievoerders en beveiligers bij zich had, gaf geen antwoord op de vraag of Chemours ‘sorry’ moet zeggen voor de vervuiling. „Ik denk dat acties luider spreken dan woorden”, zei ze. „Hopelijk geven de acties die we uitrollen vertrouwen aan de mensen.” Hoeveel geld de multinational in totaal uittrekt voor alle maatregelen, waaronder ook het schoonmaken van een vervuilde zwemplas en het opzetten van een fonds, wil Lemaire niet zeggen. „Daar doen we geen uitspraken over, dat vinden we ook niet zo belangrijk.”

Volgens wethouder Roelant Bijderwieden van Sliedrecht neemt Chemours nu „daadwerkelijk verantwoordelijkheid” voor de aangerichte schade. „De vervuiler betaalt”, aldus de wethouder. „Dit is een noodzakelijke stap. Tussen Chemours en onze inwoners is een vertrouwensbreuk ontstaan, het heeft tijd nodig om die band weer op te bouwen. Veel mensen denken: eerst zien, dan geloven. Dit is de start van het oplossen van een probleem.”