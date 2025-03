AEX en Europese aandelenbeurzen flink hoger na Oekraïne-top

Defensiebedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, het Italiaanse Leonardo, het Franse Thales en het Britse BAE Systems wonnen tot ruim 16 procent. In Stockholm klom Saab 11,6 procent. Maandag werd bekend dat de Zweedse straaljagerfabrikant een order van 1,7 miljard kroon (zo’n 154 miljoen euro) heeft gekregen van Duitsland voor het moderniseren en onderhouden van de Taurus KEPD 350-kruisraketten van het land. Het contract geldt van dit jaar tot en met 2035.

Mede dankzij de defensiebedrijven lieten de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen plussen tot 2,6 procent zien. De DAX-index in Frankfurt bereikte maandag voor het eerst de 23.000 punten. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent hoger op 930,41 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 872,12 punten.

Bondgenoten van Oekraïne hebben zondag op een top in Londen beloofd meer geld aan defensie uit te geven en een coalitie te vormen die bereid is een eventuele wapenstilstand in Oekraïne te verdedigen. Hierover wordt naar verwachting later deze week meer bekend.

Shell steeg 0,8 procent. Het olie- en gasconcern overweegt volgens zakenkrant The Wall Street Journal chemische activiteiten in de VS en Europa te verkopen.

In de MidKap ging Van Lanschot Kempen bijna 6 procent omhoog. Branchegenoot ING liet weten een belang van een kleine 18 procent in de vermogensbeheerder te kopen van investeerder Reggeborgh. ING heeft al zo’n 3 procent van de aandelen in Van Lanschot. De bank sloot 3,5 procent hoger.

Bij de kleinere fondsen daalde PostNL 2,6 procent. Het post- en pakketbedrijf maakte maandag bekend dit jaar ruim vijfhonderd extra pakketautomaten neer te zetten.

De euro was 1,0492 dollar waard, tegen 1,0407 dollar vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 69,49 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper tot 72,66 dollar per vat.