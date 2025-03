Organisaties erkennen fouten in zaak met pleegmeisje Vlaardingen

„Verschrikkelijk, een hartverscheurende constatering, volledig fout en een ernstige nalatigheid”, waren termen die bestuurders van de jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Stichting (WSS), de pleegzorgorganisatie Enver en meldpunt Veilig Thuis in de mond namen toen Kamerleden maandag probeerden te achterhalen hoe het kon dat er zoveel mis kon gaan. Op 23 cruciale punten is er niet gehandeld, met desastreuze gevolgen, hielden Kamerleden hen voor. Ze wilden onder meer weten waarom er niet meteen werd ingegrepen toen er een filmpje was waarin het meisje met haar hoofd op de grond bonkte.

Een gedragswetenschapper van de WSS zag het filmpje en stuurde er een mail over naar Enver, maar daar is niet op gereageerd. „Onbegrijpelijk”, aldus het CDA, ook omdat de betrokkene meteen had moeten bellen en moeten checken of er actie werd ondernomen. Mogelijk is de mail niet opgemerkt in de overgang tussen de oude en nieuwe pleegzorgbegeleider. „Dit is geen excuus, het had niet mogen gebeuren”, zei Esther Reinhard van Enver. Ze vindt dat er te weinig toezicht is geweest op de betrokken jeugdbeschermer, die de meldcode niet volgde en geen gedragswetenschapper inschakelde.

Twee inspecties constateerden eerder dit jaar al in een vernietigend rapport dat met name WSS en Enver langdurig de fout in zijn gegaan in deze kwestie. Beide organisaties staan nu onder intensief toezicht van de inspectie om te controleren of ze alle verbeterplannen ook echt uitvoeren. WSS had in 2020 al een aanwijzing en daarop zijn maatregelen doorgevoerd, zei bestuurder Pim Croiset van Uchelen. De interne processen zijn verbeterd en het aantal gedragswetenschappers is ruim verdubbeld. De inspectie vond dit voldoende, maar toch ging het mis „en we moeten opnieuw een slag slaan”, zei hij.

Het meisje is er zo slecht aan toe dat ze haar hele leven intensieve zorg nodig zal hebben. Tegen haar pleegouders loopt een rechtszaak.