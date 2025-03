Start eerste missie nieuwe Europese raket uitgesteld

Buitenland

De lancering van het nieuwe vlaggenschip van de Europese ruimtevaart, de Ariane 6-raket, is kort voor het geplande tijdstip uitgesteld door problemen. Het was de bedoeling dat de raket een Franse legersatelliet in een baan rond de aarde zou brengen vanaf ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana. Het moest de eerste commerciële missie van de Ariane 6 worden.