Schiphol sluit Polderbaan op zonnige dagen 2 uur om zonnepanelen

De maatregel komt van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, easyJet en Schiphol, verenigd in het overkoepelende Integral Safety Management System (ISMS). Volgens Schiphol hebben piloten de afgelopen periode diverse keren melding gemaakt van het probleem.

„Dagelijks zal op basis van weersvoorspellingen de afweging gemaakt worden of de Polderbaan inzetbaar is. De partijen willen dit tot een minimum beperken, omdat het niet inzetten van de Polderbaan impact heeft op de geluidsbelasting rondom Schiphol. Landend verkeer zal door deze maatregel vaker gebruikmaken van de Zwanenburgbaan of Buitenveldertbaan”, meldt de luchthaven.

Het is volgens de luchtvaartsector „noodzakelijk voor de vliegveiligheid” dat de zonnepanelen speciaal glas (deep textured glass) krijgen, dat zon absorbeert in plaats van weerkaatst. Hierover is de branche in overleg met de gemeente en de eigenaar van het zonnepark. Het park is volgens een gemeentewoordvoerster nog in aanbouw.

Bij goede weersomstandigheden landen op de Polderbaan normaal gesproken 55 tot 65 vliegtuigen tussen 10.00 en 12.00 uur, laat een woordvoerster van Schiphol weten. Vanaf eind maart verandert de stand van de zon volgens de luchthaven zodanig dat de overlast naar verwachting vermindert.