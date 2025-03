Wakkert PVV-minister Faber de volkswoede tegen rechters aan?

Was de reactie vanuit de rechtspraak op de kritiek die de desbetreffende rechter kreeg niet een tikje overdreven? „Ik denk dat de rechterlijke macht zich een beetje begint schrap te zetten, uit voorzorg voor wat misschien nog komen gaat. De PVV claimt in de coalitie veel ruimte en krijgt die vooralsnog ook. Het is een partij die toch een beetje slordiger omgaat met de rechterlijke macht. Daarbij komt ook de beladen uitspraak van Geert Wilders, die hij nooit heeft herroepen, dat de rechtspraak failliet en corrupt is”, zegt Jakko Gunst.

„Met het bekritiseren van de rechtspraak is op zich niks mis. Dat is alleen wel vakwerk. Dat is iets wat uitermate grondig en gedegen moet gebeuren en dat is natuurlijk in de eerste plaats ook de taak van de rechtswetenschap. Wilders had die uitspraak over de rechtspraak dan ook terug moeten nemen voor deze coalitie het land zou gaan besturen. Je kunt niet de leider zijn van de grootste coalitiepartij en staande houden dat de rechtspraak in ons land corrupt is. Dat is echt heel erg verkeerd.”

Wat doen de ministers Van Weel en Faber als er volgende maand weer drie haatpredikers op de stoep staan en de Tweede Kamer weer aandringt op een inreisverbod? „Dan is het belangrijk dat ze een verbod beter onderbouwen. Dan kun je dat ook met een gerust hart opleggen. Zo niet, begin er dan ook niet aan.”