Cryptobedrijven stijgen op Wall Street na opmars bitcoin

Economie

Cryptobedrijven behoorden maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van president Donald Trump dat de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano worden opgenomen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. Deze voorraad aan cryptomunten is vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS. Het nieuws zorgde voor flinke koerswinsten voor de munten die in de reserve worden opgenomen.