Ziekenhuis Mannheim behandelt meerdere gewonden

In de Duitse stad reed volgens de politie een automobilist in op een menigte. De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel mensen daarbij gewond zijn geraakt. Wel bevestigt de politie dat een dode is gevallen.

Volgens informatie van media als dpa en Bild zijn twee mensen overleden. Bild bericht op basis van eigen bronnen ook over 25 gewonden.

Het is nog onduidelijk of de aanrijding een ongeval was of een aanslag. De politie heeft een verdachte aangehouden.