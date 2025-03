Verdachte vadermoord Rijswijk moet naar Pieter Baan Centrum

Over de psychische toestand van Samad S. bestonden al langer zorgen, liet zijn advocaat na afloop van de korte zitting weten. „Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst pas soort van normaal de zaak met hem kunnen bespreken. Maar hij begrijpt nog niet helemaal waar hij mee te maken heeft.”

S. wordt ervan verdacht dat hij in november vorig jaar zijn 70-jarige vader heeft doodgestoken in diens woning aan de Haagweg in Rijswijk. S. woonde even verderop in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd, en wat er mogelijk aan de steekpartij voorafging, is nog onduidelijk. S. heeft tegenover de politie nog niet over het incident kunnen verklaren. Volgens zijn advocaat kan hij zich niet alles herinneren.

Het is nog niet duidelijk wanneer S. opgenomen kan worden in het Pieter Baan Centrum. De officier van justitie gaf aan dat daar momenteel ongeveer een half jaar wachttijd is. De volgende zitting is op 27 mei, ook dan gaat het weer om een voorbereidende zitting.