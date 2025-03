Boosheid in Kamer: supermarkten weigeren uitleg over hoge prijzen

Alle genodigde bedrijven, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Lidl, producenten Nestlé en Unilever en inkooporganisatie Everest hebben laten weten dat ze niet komen, meldt een woordvoerder van de grootste oppositiepartij. Het gesprek met de fracties is daarop geschrapt.

Thijssen vindt een gesprek hard nodig. Hij wijst erop dat „exact dezelfde producten in een Duitse of Belgische supermarkt soms maar de helft kosten. Iedere consument voelt het bij de kassa: de producten in de supermarkt zijn in no-time bizar hoog geworden. Als Tweede Kamer willen we uitleg: hoe komt dit en wie wordt hier gierend rijk over de rug van de consument?”

Het Kamerlid vindt dat de Kamerfracties het er niet bij moeten laten zitten en de bedrijven opnieuw een uitnodiging moeten sturen met „het dringende verzoek” om over dit onderwerp te komen praten.