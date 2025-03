Man krijgt spijt van overval in 2016 en meldt zich bij politie

Het tankstation aan de Bellamystraat in Terneuzen werd ’s avonds overvallen. De man, die nu 28 is en in Arnhem woont, maakte een paar honderd euro buit.

Volgens de politie meldde de man zich onlangs op het politiebureau in Arnhem en is deze zaak nu „tot een oplossing gekomen”. Het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over het verdere verloop van de zaak.