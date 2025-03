Getuige Mannheim spreekt over meerdere slachtoffers

De politie zegt dat er een grote operatie wordt uitgevoerd in het centrum van de stad in het zuidwesten van Duitsland. Burgers krijgen het verzoek weg te blijven uit de binnenstad.

Over wat precies is voorgevallen bestaat nog onduidelijkheid. De autoriteiten hebben nog niet gezegd of ze uitgaan van een aanslag of een verkeersongeval. De krant Bild heeft bericht dat de bestuurder is opgepakt.