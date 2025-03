Celstraf en tbs voor in Parijs opgepakte jihadverdachte

S. werd in mei vorig jaar in een bus in Parijs aangehouden, nadat inlichtingendienst AIVD alarm had geslagen en zijn familie melding had gemaakt van radicalisering van de man. Vermoedelijk was S. onderweg naar Somalië om zich daar aan te sluiten bij IS.

S. is onderzocht door een psycholoog en psychiater, die schizofrenie en een verslaving aan lachgas bij hem vaststelden. De gedragsdeskundigen achtten hem verminderd toerekeningsvatbaar. Ze adviseerden een tbs-behandeling met een groot aantal voorwaarden, zoals een reisverbod en een verbod op het gebruik van sociale media. De rechtbank heeft dit advies overgenomen.

De opgelegde celstraf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank ziet na het lezen van de rapportages over de man geen reden om tbs met dwangverpleging op te leggen, zoals door het OM was geëist.