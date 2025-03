Automobilist rijdt in centrum Mannheim voetgangers aan, verdachte gewond in ziekenhuis

De verdachte is een 40-jarige Duitser uit Rijnland-Palts. Mannheim ligt net over de grens van die regio, in Baden-Württemberg. De man is aangehouden. De politie gaat ervan uit dat hij in zijn eentje handelde. Er zou geen gevaar meer zijn voor de bevolking in Mannheim. Volgens Duitse media ligt hij met verwondingen in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Ook is niet duidelijk of de aanrijding een ongeval was of een aanslag.

Duitsland is de afgelopen weken herhaaldelijk opgeschrikt door een reeks aanslagen. Zo reed vorige maand een Afghaanse man met een auto in op een menigte in München. In december was er een aanslag met een auto in Maagdenburg.