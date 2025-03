Automobilist rijdt in centrum Mannheim voetgangers aan, politie bevestigt dode

De politie meldt ook meerdere gewonden, maar doet nog een uitspraken over het exacte aantal slachtoffers. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Volgens de krant Bild zouden er 2 doden en 25 gewonden zijn. Zeker 15 van die slachtoffers zouden ernstig letsel hebben. De autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

Over de toedracht van het incident is nog ook niets bekend. De politie heeft nog niet aangegeven of wordt uitgegaan van een ongeval of een aanslag. Ook is nog onduidelijk of naast de aangehouden persoon nog andere verdachten waren betrokken. Omwonenden hebben het verzoek gekregen om binnen te blijven.

Duitsland is de afgelopen weken herhaaldelijk opgeschrikt door een reeks aanslagen. Zo reed vorige maand een Afghaanse man met een auto in op een menigte in München. In december was er een aanslag met een auto in Maagdenburg.