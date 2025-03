Automobilist rijdt in centrum Mannheim voetgangers aan, politie bevestigt dode

De politie meldt ook meerdere gewonden, maar doet nog een uitspraken over het exacte aantal slachtoffers. Over de toedracht van het incident is nog ook niets bekend. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Een getuige zegt tegen persbureau Reuters dat er meerdere mensen op de grond liggen. Het lijkt erop dat zeker twee slachtoffers worden gereanimeerd. Een verslaggever van persbureau dpa zag daarnaast dat een lichaam werd bedekt met een laken.

Duitsland is de afgelopen weken herhaaldelijk opgeschrikt door een reeks aanslagen. Zo reed vorige maand een Afghaanse man met een auto in op een menigte in München. In december was er een aanslag met een auto in Maagdenburg.