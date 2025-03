Bestuurder scootmobiel overleden na botsing met politieauto

Binnenland

Door een aanrijding tussen een politieauto en een scootmobiel in Winterswijk is de bestuurder van de scootmobiel overleden, meldt de politie. Het ongeval gebeurde op de provinciale weg N319. De bestuurder van de scootmobiel is nog gereanimeerd, maar overleefde het ongeval niet. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend.