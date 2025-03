Politie na drama pleegmeisje Vlaardingen: systeem moet anders

Binnenland

Om te voorkomen dat een drama zoals met het pleegmeisje in Vlaardingen nog een keer kan gebeuren, moet het systeem veranderen, vindt Sander van de Koot van de politie Rotterdam. Hij en andere betrokkenen zijn door de Tweede Kamer uitgenodigd om in een hoorzitting tekst en uitleg te geven over de zaak van het meisje dat vorig jaar ernstig gewond in het ziekenhuis belandde. Er zijn sterke aanwijzingen dat ze ernstig is mishandeld door haar pleegouders in Vlaardingen.