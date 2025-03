Verkoop gebruikte auto’s neemt toe

Economie

De verkoop van gebruikte auto’s in Nederland is in februari met 4,5 procent gestegen tot 171.400 voertuigen, in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie BOVAG samen met dataonderzoeker RDC. Daarvan werden vorige maand 6742 gebruikte elektrische auto’s verkocht, wat bijna 18 procent meer is dan een jaar eerder.