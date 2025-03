Rijksmuseum weet nog niet hoeveel XR-actie heeft gekost

Binnenland

Hoeveel het Rijksmuseum aan inkomsten is misgelopen door de actie van Extinction Rebellion is nog onduidelijk. Het museum in Amsterdam zegt de gevolgen van de actie nog te inventariseren. Afgelopen zaterdag was het Rijks veel leger dan normaal. Actievoerders van Extinction Rebellion hadden vermoedelijk duizenden tickets gereserveerd, maar kwamen niet opdagen.