FNV-vicevoorzitter: beschuldiging ging over integriteitsschending

Er loopt op dit moment nog een breder integriteitsonderzoek naar het bestuur en het Ledenparlement, meldt een FNV-woordvoerder. Het onderzoek heeft betrekking op een motie uit oktober, waarin het Ledenparlement opriep tot vertrek van de algemeen directeur van de bond, Mariska Razoux Schultz-Helbig. Volgens de zegsman wordt onderzocht welke feiten en omstandigheden een rol hebben gespeeld voor, tijdens of na deze vergadering. De motie is inmiddels ingetrokken en Razoux Schultz-Helbig is weer aan het werk.

De melding tegen Boufangacha kwam ongeveer een maand geleden aan het licht. Al snel werd duidelijk dat het een valse melding betrof. Na de vicevoorzitter klaagde ook het personeel van de vakbond over de sociale veiligheid binnen FNV. FNV Personeel, die opkomt voor de belangen van FNV-medewerkers, stelde dat de melding was bedoeld om de voorzittersverkiezingen te beïnvloeden.

De voorzittersverkiezingen, waarvoor Boufangacha zich verkiesbaar had gesteld, waren eerder al uitgesteld. In afwachting van de nieuwe verkiezingen, waarvan de datum nog niet bekend is, maakt het FNV-bestuur per 7 maart plaats voor een interim-bestuur. Dit volgde uit een vergadering van het Ledenparlement op vrijdag.

„Overigens blijf ik van mening dat mij en de FNV een hoop ellende bespaard was gebleven als er door de verantwoordelijken adequaat en integer was gehandeld op en na de valse melding”, schrijft Boufangacha verder. „En nog steeds is mijn naam niet gezuiverd.”