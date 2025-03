Inflatie eurozone koelt licht af naar 2,4 procent

De iets lagere inflatie komt vooral door een kleinere stijging van de energieprijzen. Die namen in februari met 0,2 procent toe, vergeleken met een stijging van 1,9 procent in januari. Diensten werden vorige maand 3,7 procent duurder, tegen een prijsstijging van 3,9 procent in januari. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak viel met 2,7 procent wel hoger uit dan de 2,3 procent een maand eerder. De kerninflatie in het eurogebied, waarin de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, daalde van 2,7 naar 2,6 procent.

Binnen de eurozone hadden Estland en Kroatië de hoogste inflatie, met respectievelijk 5 en 4,7 procent. België volgde met 4,4 procent. In Ierland was die met 1,3 procent het laagst. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van het eurogebied, kwam de inflatie uit op respectievelijk 2,8 en 0,9 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder maandag al dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in februari 3,5 procent bedroeg. In januari was dat nog 3,0 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de EU afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Dat komt volgens het CBS vooral door de prijsontwikkelingen van diensten en tabaksproducten in Nederland.

De licht afkoelende inflatie versterkt de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) deze week de rente in het eurogebied verder gaat verlagen om de economie te ondersteunen. Sinds juni vorig jaar heeft de ECB de rente al vijf keer met een kwart procentpunt verlaagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het rentetarief in de eurozone deze week opnieuw met een kwart procentpunt worden teruggeschroefd, van 2,75 naar 2,5 procent.