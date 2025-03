EU gaat aantal doelen tegen vervuiling waarschijnlijk niet halen

Zo heeft de EU als doel dat minder mensen last hebben van luide geluiden, bijvoorbeeld door de luchtvaart of auto’s, wat ook wel geluidsvervuiling wordt genoemd. Ook moet de impact van luchtvervuiling op ecosystemen minder worden en wil de EU het aantal microplastics in het milieu terugdringen. Onder meer deze doelen worden volgens het rapport waarschijnlijk niet gehaald.

Maar er is ook goed nieuws. De luchtkwaliteit in heel Europa is verbeterd en daarmee is er „een aanzienlijke afname van vroegtijdige sterfgevallen”. Wel moet dit aantal nog verder naar beneden. Ook verwacht de Europese Commissie en het EEA dat doelen rondom het verminderen van pesticiden en vervuiling van plastic waarschijnlijk wel gehaald worden.

Het rapport concludeert dat „opmerkelijke vooruitgang is geboekt” op meerdere gebieden. „Desalniettemin blijven landbouw, transport en afval belangrijke bronnen van vervuiling. De buitensporige consumptie van natuurlijke hulpbronnen door de EU leidt tot vervuiling op een schaal die niet houdbaar is en de gevolgen ervan overstijgen de planetaire grenzen.”

Milieucommissaris Jessika Roswall erkent maandag dat er „nog uitdagingen” zijn om „een betere leefomgeving voor iedereen” te creëren. Directeur Leena Ylä-Mononen van het EEA zegt dat dringend meer actie nodig is. „Acties om de consumptie te beteugelen en om afval te verminderen - wat de ultieme oorzaken zijn van milieudruk - en om een ​​circulaire economie te bevorderen, zijn cruciaal als we vooruitgang willen boeken in de richting van onze doelen.” Oftewel, voegt ze toe: „We moeten beter, anders en minder consumeren.”