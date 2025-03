Verzameling van Kremers ondergebracht in Stedelijk Museum Alkmaar

Het museum opende half februari al de expo Een gedeelde liefde, hetgeen verwijst naar de gezamenlijke passie van het stel. Vijftig werken zijn daar al te bewonderen. Deze tentoonstelling duurt tot en met mei. Wanneer de gehele collectie in het museum komt, is nog niet helemaal duidelijk. Er moet eerst extra ruimte worden gemaakt. Dat is wel een voorwaarde voor de deal. Meer helderheid hierover wordt binnen een paar maanden verwacht. Uitbreiding van het museum maakt reeds deel uit van een ‘cultuurvisie’ van de gemeente Alkmaar, ook al is een en ander financieel nog niet in kannen en kruiken.

Marrigje Rikken, directeur Stedelijk Museum Alkmaar noemt het „fantastisch dat we deze internationaal vermaarde collectie, met onder andere een vroege Rembrandt, mogelijk langdurig in Alkmaar kunnen presenteren. In een klap komt Stedelijk Museum Alkmaar hiermee in het rijtje te staan van topcollecties 17e-eeuwse kunst in Nederlandse musea.”

Het museum krijgt de werken niet zomaar in huis, legt George Kremer uit: „Wij volgen Stedelijk Museum Alkmaar al enige tijd. Wij zijn onder de indruk geraakt van de ambitie en de plannen die er liggen om uit te breiden om zo een nog breder publiek te bedienen. Het is altijd onze missie geweest om de collectie te delen met zoveel mogelijk mensen en om de liefde en de lol te delen die wij voelen voor elk individueel werk dat wij samen hebben aangekocht. Wij zien dat deze missie perfect aansluit bij de plannen van het museum.”